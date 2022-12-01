Asia Times: поддержка Украины может стать концом для Байдена

Фото: Ting Shen/Consolidated News Photos/Global Look Press

США зашли в тупик в борьбе с Россией на Украине, написал обозреватель Asia Times Стивен Брайен. По его мнению, случайно озвученные цифры о потерях украинской армии приведут Джо Байдена к политическому кризису.

Если президент Джо Байден не изменит курс, его ждет кризис национальной безопасности, который станет концом всего его президентства, — подчеркнул Брайен.

Автор утверждает, что Украина все чаще сталкивается с нехваткой сил на разных участках фронта. Кроме того, огромный урон наносят удары по инфраструктуре. Из-за этого миллионы граждан уже сбежали из страны.

Брайен пишет, что на сегодняшний день численность ВСУ составляет около 198 тысяч человек, а украинские резервы постепенно истощаются. От Европы помощи тоже ждать не приходится. На исходе и ресурсы США. Американцам уже самим не хватает 155-миллиметровых снарядов и более высокотехнологичного оружия. Как следствие, сорвались поставки вооружения на Тайвань: островное государство так и не получило ни системы HIMARS, ни истребители F16, ни дальнобойную артиллерию, на которую там очень рассчитывают для сдерживания Китая.

Брайен считает, что уже скоро Конгресс потребует от Белого дома объяснений, почему администрация поставила безопасность США под угрозу в угоду интересам Украины.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала специальной операции РФ на Украине ВСУ потеряли более 100 тысяч бойцов. Кроме того, по ее словам, среди гражданского населения потери составили свыше 20 тысяч человек.

Позднее представитель ЕК объяснила, что глава Еврокомиссии сообщала не только об убитых, но и о получивших ранения. Поэтому данные оказались неточными.