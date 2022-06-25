Байден и лидеры G7 планируют запретить импорт нового золота из России Reuters: Байден и лидеры G7 договорятся о запрете на импорт нового золота из России

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Золотые слитки

Президент США Джо Байден и его коллеги из «Большой семерки» (G7) планируют ввести запрет на импорт нового золота из России в рамках расширения санкций против Москвы из-за ситуации на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Отмечается, что Белый дом надеется таким образом лишить РФ доходов, необходимых для финансирования спецоперации.

По данным агентства, Минфин США 28 июня выпустит постановление о запрете ввоза нового золота в страну, что поможет изолировать Россию от мировой экономики и рынка золота.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал новые санкции против России. По его словам, на саммите «Большой семерки», который состоится 26–28 июня, будут представлены новые рестрикции в адрес Москвы из-за ситуации на Украине. Он отметил, что на встрече также будут обсуждаться возможные меры для борьбы с экономическим кризисом в мире и «китайский вопрос».