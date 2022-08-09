Байден 9 августа подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: Keegan Barber/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Джо Байден 9 августа подпишет протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщается в распространённом Белым домом рабочем графике американского лидера.

Во второй половине дня президент выступит с речью и подпишет ратификационные грамоты по протоколам о присоединении к Североатлантическому договору Финляндской Республики и Королевства Швеция, — говорится в заявлении.

Церемония подписания протоколов начнётся в 21:00 мск.

При этом Турция отказывается поддерживать членство Финляндии и Швеции в НАТО. По словам президента страны Реджепа Эрдогана, это не будет сделано, пока скандинавские страны не выполнят свои обязательства. Он призвал не ждать от Анкары уступок в этом вопросе.

Речь идёт о публичном осуждении странами-претендентами запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана, снятия санкций за закупку российских ракетных комплексов C-400, возвращения в программу подготовки пилотов для американских самолётов F-35 и другие условия.

Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила благодарность США за одобрение сенатом страны резолюции о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.