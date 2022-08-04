Глава МИД Швеции поблагодарила США за одобрение вступления страны в НАТО Глава МИД Швеции поблагодарила США за одобрение присоединения Швеции и Финляндии к НАТО

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Министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила благодарность США за одобрение сенатом страны резолюции о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции в НАТО. Соответствующее сообщение глава шведского МИД разместила на своей странице в Twitter.

Благодарна за быструю ратификацию резолюции о вступлении Швеции в НАТО в сенате США. Благодарим вас за вашу твердую поддержку вступления Швеции в Альянс, — написала Линде.

Ранее сообщалось, что сенат США в среду, 3 августа, одобрил резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Протоколы были направлены в сенат американским президентом Джо Байденом в июле. США пополнили список из более чем 20 стран, ратифицировавших документы о расширении НАТО.

Швеция и Финляндии до начала 2022 года сохраняли нейтралитет, однако после начала специальной операции России на Украине подали заявки на членство в Североатлантическом альянсе.