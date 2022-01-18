Авиакомпании США предупредили о рисках при размещении сетей 5G у аэропортов

С предупреждением о том, что размещение инфраструктуры сотовых сетей 5G недалеко от аэропортов может вести к отмене сотен рейсов, в администрацию президента США Джо Байдена обратились американские авиакомпании и грузовые перевозчики. Местные издания ссылаются на коллективное письмо, направленное директору Национального экономсовета Белого дома Брайану Дизу, главе Минтранспорта Питу Буттиджичу, руководителю Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Стивену Диксону и председателю Федеральной комиссии по связи Джессике Розенворсел, пишет CNBC.

Необходимо немедленное вмешательство для того, чтобы избежать серьёзных сбоев в работе, которые скажутся на авиапассажирах, грузоотправителях, цепочках поставок и доставке необходимых медикаментов, — говорится в письме.

В документе сообщается, что C-диапазон 5G ведёт к сбоям в работе приборов самолётов, они могут стать причиной непригодности «огромных участков» воздушного флота США, поскольку затрагивают работу альтиметров и оборудования для посадки.

Это означает, что в такой день, как вчера, более 1,1 тысячи рейсов, перевозящих 100 000 пассажиров, будут отменены, перенаправлены или задержаны, — сообщили в письме руководители Delta Airlines, United Airlines, FedEx, UPS и других авиаперевозчиков.

По словам авторов письма, важно не допускать внедрения формата 5G в радиусе двух миль от аэропортов до того момента, пока специалисты FAA не обнаружат способ обезопасить полёты.

Согласно сообщению Федерального управления гражданской авиации США, примерно 45% парка коммерческого авиатранспорта США будет допущено для осуществления приземления в условиях низкой видимости в аэропортах после предоставления там новой услуги 5G.

Ранее сильный снегопад на востоке США стал причиной закрытия федеральных правительственных учреждений, школ, отмены нескольких тысяч авиарейсов и отключения электричества у сотен тысяч потребителей. Это первый снегопад нынешней зимой для столицы страны Вашингтона.