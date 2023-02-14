Алексей Сидоров

Инфляция в США замедлилась, но цены не согласны Минтруд США: инфляция в стране замедлилась на 6,4%, но не цены

14 февраля 2023 в 20:02

Фото: Michael Nagle/XinHua/Global Look Press

Люди делают покупки в продуктовом магазине в Нью-Йорке, США