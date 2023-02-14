Минтруд Соединенных Штатов в седьмой раз сообщил о замедлении инфляции США. Несмотря на это, цены на потребительские товары в январе увеличились на 0,5% по сравнению с декабрем 2022 года, и на 6,4% по сравнению с январем 2022 года. Показатели динамики роста цен за январь оказались максимальными за последние четыре месяца.
Базовая инфляция на непродовольственные продукты и энергоносители в январе составила 5,6%, что на 0,1% ниже по сравнению с показателями за декабрь. Цены на одежду подскочили на 0,8%. При этом лекарства в США напротив подешевели, а стоимость автомобиля с пробегом сократилась на 1,9%. Кроме этого, у американцев увеличилась средняя заработная плата на 5%.
Экономисты ожидали куда более серьезного замедления инфляции. Так, опрошенные Dow Jones аналитики заявили, что рассчитывали на снижение инфляции до 6,2% в январе на потребительские товары и до 5,5% на все остальные базовые. При этом экономисты прогнозируют, что к концу 2023 года инфляция в США снизится до 4%.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что высокая инфляция на сегодняшний день стала проблемой мирового масштаба. Причиной ее являются ситуация с коронавирусной пандемией и российская военная операция на Украине. Он подчеркнул, что рост цен стал «глобальным явлением» и поставил себе в заслугу, что темпы роста замедляются.