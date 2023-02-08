Байден назвал главную мировую проблему и причины ее появления Байден: инфляция стала мировой проблемой из-за пандемии и российской СВО

Фото: IMAGO/Pool via CNP /MediaPunch/Global Look Press

Джо Байден

Высокая инфляция на сегодняшний день стала проблемой мирового масштаба. Причиной ее являются ситуация с коронавирусной пандемией и российская специальная военная операция на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе своего обращения к конгрессу. Он подчеркнул, что рост цен стал «глобальным явлением» и поставил себе в заслугу, что темпы роста замедляются. Слова Байдена приводит РИА Новости.

По словам американского лидера, «инфляция стала глобальной проблемой из-за пандемии, которая порвала цепочки поставок», а также из-за того, что СВО «нарушила поставки энергоносителей и продовольствия, заблокировала все это зерно на Украине».

Но мы сейчас в лучшем положении, чем любая страна мира, — подчеркнул Байден.

Он отметил, что цены на бензин в стране снизились на $1,5 за галлон в сравнении с пиком, также снижаются темпы продовольственной инфляции. При этом в стране выросли зарплаты, подчеркнул президент США.

В настоящее время инфляция в стране составляет 6,5% при желаемом властями уровне в 2%.

Ранее в ходе своего выступления Джо Байден заявил, что США едины в поддержке Украины и Вашингтон готов продолжать поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо. Глава государства также заявил, что российская специальная военная операция на Украине стала «испытанием на века» — как непосредственно для США, так и для всего мира.