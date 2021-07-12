Американского журналиста подловили на фейке про ураган «Ида»

Американский корреспондент телеканала The Weather Channel вёл репортаж из Луизианы, где сейчас бушует ураган «Ида». Он пытался доказать зрителям, что ветер слишком сильный, поэтому стоять ровно у него не получается. Но его планы нарушил случайный прохожий.

На кадрах видно, что репортёр с трудом стоит на ногах. Его сносит порывами ветра, и он упёрся ногой в землю, чтобы противостоять урагану. Но случайный прохожий решил показать, что журналист слегка преувеличил масштаб проблемы, — он влез в кадр и сделал колесо на заднем фоне, после чего встал на ноги и спокойно вышел из кадра.

Weather Channel guy out there in a batting helmet and the power guy doing a cartwheel behind him pic.twitter.com/5rgGGHUSH7 — CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) August 29, 2021

Впрочем, зрители всё-таки склонны были поверить в то, что ветер там и правда сильный, потому что этот же журналист в другой части своего репортажа показал кадры , где он уже стоит ровно, но ветер почти валит его с ног.

На этот раз репортёру снова не повезло, крупный мужчина позади него решил пошутить и вышел прогуляться. Он танцует под дождем и показывает, какой он силач.

Утром, 30 августа ураган «Ида», обрушившийся на штат Луизиана, ослаб до первой категории с четвёртой. Скорость ветра упала ниже 43 м/с, сейчас она составляет 42,5 м/с, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.