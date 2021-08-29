Ураган «Ида» ослаб до первой категории в США

Ураган «Ида», обрушившийся на штат Луизиана накануне, ослаб до первой категории с четвёртой. По состоянию на 22:00 по местному времени (7:30 мск 30 августа) скорость ветра урагана упала ниже 43 м/с, сейчас она составляет 42.5 м/с, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Ураган ослаб, ему присвоена первая категория из пяти возможных. Ураган «Ида», сформировавшийся в Атлантическом океане, в воскресенье, 29 августа, достиг Мексиканского залива на территории Луизианы. Из-за стихии без света остались около миллиона человек.

Ранее штормовой нагон и сильный ветер, которые вызвал мощный ураган «Ида», изменили направление течения реки Миссисипи возле города Новый Орлеан в американском штате Луизиана, о чём сообщил ведущий гидролог Геологической службы США Скотт Перьен. Эксперт объяснил «чрезвычайное необычное» явление сильным ветром, скорость которого превышает 240 километров в час, а также штормовым приливом в Мексиканском заливе, куда впадает крупнейшая река Северной Америки.