Ураган «Ида» изменил направление течения реки Миссисипи
Павел Ермолаев
Павел Ермолаев
07:24, 30 августа 2021
Фото: Noaa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Штормовой нагон и сильный ветер, которые вызвал мощный ураган «Ида», изменили направление течения реки Миссисипи возле города Новый Орлеан в американском штате Луизиана, сообщил CNN ведущий гидролог Геологической службы США Скотт Перьен.
Эксперт объяснил «чрезвычайное необычное» явление сильным ветром, скорость которого превышает 240 километров в час, а также штормовым приливом в Мексиканском заливе, куда впадает крупнейшая река Северной Америки.
Течение реки замедлилось от примерно двух футов в секунду до полуфута в секунду в обратном направлении, — пояснил Перьен.
Он допустил, что на глубине реки, где нет датчиков, течение остаётся обычным.
Ураган привёл к масштабным отключениям электричества в Луизиане. Без света в общей сложности остались свыше 900 тысяч жителей штата, в том числе жители самого густонаселённого города — Нового Орлеана. В районе южного побережья объявлена угроза наводнения, сообщает Axios.
Ранее сообщалось, что жертвой урагана стал один житель Луизианы. Он получил смертельную травму в результате падения на него дерева.