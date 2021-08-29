В США рассказали о первой жертве урагана «Ида»

Один человек погиб в результате обрушившегося на американский штат Луизиана урагана «Ида». Мужчину придавило упавшее дерево в приходе Асеншент, сообщает местный офис шерифа в Facebook.

Вскоре после 20:30 (4:30 мск) помощники шерифа получили сообщение о гражданине, который, возможно, получил травму от упавшего дерева ... Прибывшие на место происшествия помощники шерифа подтвердили, что пострадавший скончался, — отмечается в сообщении.

Ураган «Ида» обрушился на южный американский штат Луизиана, после этого ослабел, но всё ещё несёт угрозу «разрушительного ущерба».

Ранее стало известно, что ураган «Ида» оставил без электричества свыше полумиллиона жителей штата Луизиана в США. Энергоснабжение нарушено у 504 149 потребителей. Пока это один из первых показателей, позволяющий судить о последствиях стихии. Урагану присвоена четвёртая категория из пяти, он объявлен одним из сильнейших за всю историю штата.