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Ураган «Ида» оставил без света более полумиллиона жителей США

01:53, 30 августа 2021
Ураган «Ида» оставил без света более полумиллиона жителей США Фото: Lan Wei/XinHua/Global Look Press
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Ураган «Ида» оставил без электричества свыше полумиллиона жителей штата Луизиана в США. Энергоснабжение нарушено у 504 149 потребителей, сообщает мониторинговый интернет-ресурс poweroutage.us.

Пока это один из первых показателей, позволяющий судить о последствиях стихии. Урагану присвоена четвёртая категория из пяти, он объявлен одним из сильнейших за всю историю штата.

Власти предупреждают, что на ликвидацию ущерба и восстановление электроснабжения могут уйти недели и даже месяцы.

Ранее президент США Джо Байден предупредил соотечественников, что ураган «Ида», ударивший по южным районам США, будет «разрушительным». Хозяин Белого дома пообещал для ликвидации его последствий задействовать ресурсы всей страны.

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