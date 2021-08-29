Байден заявил о разрушительной мощи урагана «Ида»

Президент США Джо Байден предупредил соотечественников, что ураган «Ида», ударивший по южным районам США, будет «разрушительным». Хозяин Белого дома пообещал для ликвидации его последствий задействовать ресурсы всей страны, сообщает РИА Новости.

Ураган, которому присвоена четвертая категория из пяти возможных, 29 августа достиг побережья Луизианы, там сейчас скорость ветра превышает 240 км/ч.

Я хочу вновь подчеркнуть, что это будет разрушительный ураган, буря, угрожающая человеческим жизням. Поэтому, пожалуйста, все вы ребята — в Луизиане, Миссисипи и, бог знает, возможно, ещё дальше на восток — примите меры предосторожности, — отметил Байден.

Он пояснил, что власти страны основательно подготовились к удару стихии, которая в некоторых местах приведёт к подъёму уровня воды на несколько метров.

Ранее стало известно, что в США, в штате Теннесси, произошло наводнение, унёсшее жизни 10 человек. Ещё 31 пропал без вести, рассказал шериф округа Хамфрис Крис Дэвис. Сильные дожди шли три дня. Наводнение также привело к перекрытию дорог и проблемам со связью.