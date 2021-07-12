Наводнение в Теннесси унесло жизни 10 человек

В США, в штате Теннесси произошло наводнение, унёсшее жизни 10 человек. В настоящий момент ещё 31 пропал без вести, сообщил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис CNN.

Отмечается, что сильные дожди не прекращаются уже третий день. Тела погибших нашли неподалёку от небольшого города Уэверли примерно в 100 км от Нэшвилла. Наводнение также привело к перекрытию дорог и проблемам со связью.

Сейчас в Теннесси объявлен третий уровень погодной опасности из-за наводнения. В связи с этим агентство по чрезвычайным ситуациям призвало местных жителей не передвигаться на автомобилях, а также по возможности избегать затопленных дорог. Национальная гвардия направила вертолёт для помощи спасателям. Поиски людей продолжаются.

Ранее сообщалось, что ураган первой категории «Грейс» обрушился на юго-восток Мексики и оставил без электричества почти 150 тысяч домохозяйств, сообщил губернатор штата Кинтана-Роо Карлос Хоакин Гонсалес. Скорость ветра достигала отметки 33,3 метра в секунду. В некоторых штатах выпало от 150 миллиметров до 240 миллиметров осадков.