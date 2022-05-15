Американское СМИ объяснило нежелание многих стран выступить против России FP: выступить против России большинству стран мешает «дефектная» демократия США

Капитолий конгресса США / Фото shutterstock.com

Демократия в США опустилась до уровня «дефектной». Осознание этого не позволяет большинству стран мира поддерживать Вашингтон и выступать против России в условиях специальной операции на Украине. С таким утверждением выступили авторы американского издания Foreign Policy.

По мнению FP, для большей части мира «читающая нравоучения Америка» представляет собой «серьёзно занедужившую демократию», которой сначала следует вылечиться самой. Таким образом издание отреагировало на саммит США — АСЕАН, который прошёл 12–13 мая в Вашингтоне. На этом мероприятии основная часть стран блока дала понять, что придерживается нейтральной позиции относительно Украины.

Китайское издание Global Times в свою очередь также напомнило, что большое число стран Азии, Африки и Южной Америки, не входящие ни в какие геополитические блоки, отказались от поддержки санкций в отношении РФ. Также сдержанно в отношении ситуации на Украине выступают многие страны Ближнего Востока.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».