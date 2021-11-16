Американский учёный заявил о возрождении расового разделения в США

Появление в университетах США «мультикультурных пространств» и общежитий только для темнокожих является возрождением расовой сегрегации. Предлог у подобных инициатив по разделению «безумный», заявил американский учёный Джеймс Линдси изданию Lenta.ru. По его словам, их сторонники считают американские университеты «пронизанными белостью».

Поэтому, с их точки зрения, необходимо создать отдельное пространство, своего рода «пузырь», где могли бы собираться представители расовых меньшинств и куда не могла бы проникнуть «белость» — чтобы студенты из меньшинств могли укрыться от давления несправедливого устройства общества, с которым, по их словам, они регулярно сталкиваются. В общем, весьма параноидальная вещь, — сказал Линдси.

Он добавил, что такие проекты приводят к появлению групп, где пропагандируются радикальные идеи политики идентичности. Также, по словам Линдси, это демонстрация силы, когда кого-то не пускают куда-либо из-за его непринадлежности к расовому меньшинству.

Ранее американский ресторан Missouri Popeyes попал под следствие из-за информационного листка, на котором говорилось: «Мы оставляем за собой право отказать в обслуживании белым людям». Власти проводят расследование по факту вандализма, полиция отметила, что вывеска была размещена «без ведома представителей бизнеса».

Ранее профессор философии из Университета Де Поля в американском штате Иллинойс Джейсон Хилл заявил, что США находятся в состоянии культурной войны, которая может перерасти в гражданскую. Связано это с тем, что в стране уничтожаются свободы и создаются препятствия для развития целого поколения белых американцев.