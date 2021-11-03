В США оценили возможность гражданской войны

США находятся в состоянии культурной войны, которая может перерасти в гражданскую. Связано это с тем, что в стране уничтожаются свободы и создаются препятствия для развития целого поколения белых американцев, заявил в интервью Lenta.ru профессор философии из Университета Де Поля в американском штате Иллинойс Джейсон Хилл.

Специалист, являющийся темнокожим выходцем с Ямайки, отметил отсутствие проблемы расизма в США. При этом в стране развязана активная борьба с «превосходством белых», достигшая невиданных масштабов. За нею стоят неомарксисты и сторонники движения Black Lives Matter (BLM), уверен профессор. Он считает действия сторонников BLM стремлением стереть белых людей с лица земли.

По мнению сторонников критической расовой теории, белые младенцы являются расистами, даже не подозревая об этом, — пояснил Хилл позицию BLM.

Положение дел в США выглядит опасным, поскольку права белых людей ущемляются, в частности, при продвижении по службе и получении социальных льгот. От принятых практик и оправдывающих их идей американцы должны отказаться, это даст возможность выжить западной цивилизации и свободному обществу, подчеркнул Хилл.

Ранее стало известно, что количество только зарегистрированных преступлений на почве ненависти достигло в США самой высокой отметки за последние 12 лет, следует из данных Федерального бюро расследований (ФБР). В 2020 году зарегистрировано более 10 тысяч заявлений от граждан, ставших жертвами так называемых hate crimes — реальных или мнимых нападений, «спровоцированных», к примеру, цветом кожи.