Американский сенатор считает, что СМИ нечем заняться после ухода Трампа

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Сенатор-республиканец от американского штата Техас Тед Круз заявил, что СМИ критикуют его решение уехать на мексиканский курорт Канкун во время стихийного бедствия из-за того, что больше не могут активно обсуждать бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа после его ухода.

Думаю, что СМИ страдают после ухода Трампа. Четыре года они каждый день совершали на Трампа нападки. Они не знают, чем заняться, поэтому так много говорят про то, что я отвёз своих дочерей на море, — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Между тем сенатор назвал своё решение уехать в Мексику на фоне ЧП в штате ошибкой.

В результате непогоды в Техасе произошли массовые отключения электричества и воды, появились перебои с продуктами, выросли цены на бензин. Погибли десятки жителей штата, более 4 миллионов остались без электроэнергии.

Сильные метель и снегопад оставили на юге США без света 300 тысяч жителей, а более 260 тысяч из них остались без воды из-за аварий на водопроводе. Аномально холодная температура сохраняется, поэтому отменены почти 2,3 тыс. внутренних и международных рейсов. Труднее всего пришлось аэрогаваням Миссисипи и Кентукки.

Президент США Байден направил в Техас еду, воду, 60 генераторов и одеяла, а также санкционировал введение ЧП в нескольких штатах, писал NEWS.ru.