Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе из-за аномальных холодов

https://static.news.ru/photo/9b24385e-ed89-11ea-8319-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия из-за последствий снегопадов и аномальных морозов, обрушившихся на штат с 11 февраля. В связи с этим штату будет выделена материальная помощь, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Помощь может включать гранты на временное жильё и ремонт дома, кредиты для покрытия убытков по незастрахованному имуществу и другие программы поддержки частных лиц и владельцев бизнеса, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после итоговой оценки масштабов нанесённого стихией ущерба могут быть выделены дополнительные средства. Ранее стало известно, что аномальные морозы привели не только к энергетическому коллапсу, но и продовольственному кризису. Полки отдельных магазинов опустели, с проблемами столкнулись заведения общепита и сервисы доставки еды.

Как сообщал NEWS.ru, не менее 58 человек погибли в США из-за причин, вызванных аномальными морозами. Число скончавшихся может быть гораздо больше, так как статистика включает только людей, погибших в автомобильных авариях, отравившихся угарным газом и утонувших.