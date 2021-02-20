СМИ: в США из-за аномальных холодов погибли 58 человек

Не менее 58 человек погибли в США из-за причин, вызванных аномальными морозами. Об этом сообщает газета New York Times.
Число скончавшихся может быть гораздо больше, так как статистика включает только людей, погибших в автомобильных авариях, отравившихся угарным газом и утонувших,
Ранее сообщалось о 50 погибших из-за разгула стихии. Кроме того, в южном американском штате отключилось электричество. По мнению спасателей, количество жертв может быть гораздо больше.
Как сообщал NEWS.ru, экстремальные холода в Техасе привели к росту оптовой цены на электроэнергию Жители стали получать счета на тысячи долларов. Один из жителей штата пожаловался, что получил счёт на $1000, притом что он поддерживал температуру в жилье площадью 65 квадратных метров на уровне всего около 16 градусов.