СМИ: в США из-за аномальных холодов погибли 58 человек

https://static.news.ru/photo/9da4d14a-73b4-11eb-9bc0-96000091f725_660.jpg Фото: Ryan Rahman/Global Look Press

Не менее 58 человек погибли в США из-за причин, вызванных аномальными морозами. Об этом сообщает газета New York Times.

Число скончавшихся может быть гораздо больше, так как статистика включает только людей, погибших в автомобильных авариях, отравившихся угарным газом и утонувших, отмечает американское издание. Также учитываются жертвы домашних пожаров. Большая часть погибших — в Техасе.

Ранее сообщалось о 50 погибших из-за разгула стихии. Кроме того, в южном американском штате отключилось электричество. По мнению спасателей, количество жертв может быть гораздо больше.

Как сообщал NEWS.ru, экстремальные холода в Техасе привели к росту оптовой цены на электроэнергию Жители стали получать счета на тысячи долларов. Один из жителей штата пожаловался, что получил счёт на $1000, притом что он поддерживал температуру в жилье площадью 65 квадратных метров на уровне всего около 16 градусов.