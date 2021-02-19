Жители Техаса из-за холодов получили огромные счета за электричество

https://static.news.ru/photo/777f821e-72ef-11eb-8fb2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экстремальные холода в Техасе привели к росту оптовой цены на электроэнергию Жители стали получать счета на тысячи долларов.

В США в большинстве домов нет центрального отопления и жители обогреваются с помощью кондиционеров. При этом многие жители США подписаны не на фиксированные, а на плавающие тарифы, и стоимость электроэнергии зависит от рыночной цены на электричество. На фоне низких температур спрос на неё начал расти, и оптовая стоимость электроэнергии резко увеличилась с $50 до $9000, сообщает телеканал WFAA.

Один из жителей штата пожаловался, что получил счёт на $1000, притом что он поддерживал температуру в жилье площадью 65 квадратных метров на уровне всего около 16 градусов. Ещё одной семье выставили счёт на $3,8 тысячи, хотя за весь 2020 год она заплатила $1,2 тысячи.

Южные американские штаты атакуют снежные бури, а температура воздуха опустилась до рекордно низких значений. Непогода уже унесла жизни 34 жителей семи штатов. Из-за непогоды некоторые дома остаются без электричества.

Люди пытаются греться в своих автомобилях, и как минимум в одном случае это уже привело к смерти от отравления угарным газом. Замёрзшие южане используют и газовые плиты, чтобы хоть как-то согреть дома, но это приводит к пожарам, писал NEWS.ru.