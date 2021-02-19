В США из-за морозов погибли порядка 50 человек

https://static.news.ru/photo/cb5b6bd4-72d4-11eb-a154-96000091f725_660.jpg Фото: AP/TASS

В США из-за снежной бури погибли 47 человек. Больше всего жертв в Техасе. Из-за разгула стихии в этом штате погибли 30 человек. Стоит заметить, что из-за сильного ветра и снега там отключилось электричество. Спасатели полагают, что жертв может стать ещё больше.

Дело в том, что на текущий день в штате после непогоды работают только 60% мощностей. Замёрзли скважины, трубопроводы газа и ветряные турбины. Местные власти сообщают, что подача будет восстановлена после выходных. Без электричества остаются миллионы человек, что может спровоцировать дополнительное количество пострадавших и погибших, передаёт The Washington Post.

Ранее NEWS.ru писал, что администрация Республики Крым объявила о введении в нескольких регионах режима угрозы чрезвычайной ситуации в связи с обильными снегопадами. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

Режим будет действовать в Ленинском, Белогорском и Кировском районах полуострова. В связи с непогодой ограничено движение на некоторых междугородних трассах, в частности перекрыто движение на трассе «Таврида» между Керчью и Белогорском, частично блокируется движение по направлению до Симферополя.