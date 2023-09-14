Американский сенатор призвал Байдена отказаться от участия в выборах

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сенатор и республиканец Митт Ромни призвал 80-летнего американского лидера Джо Байдена отказаться от участия в выборах президента США в 2024 году, передает Fox News. Он напомнил слова главы государства о переходной фигуре.

Президент Байден, когда выдвигал свою кандидатуру, говорил, что он — переходная фигура к следующему поколению. Что ж, пора переходить, — заявил сенатор.

76-летний Ромни добавил, что сам баллотироваться в сенат не станет ввиду возраста. При этом он отметил, что «отойти в сторону» надо не только Байдену, но и бывшему президенту США Дональду Трампу. По его словам, партиям будет лучше, если их будут представлять не те, «кто принадлежит поколению бэйби-бумеров». Речь идет о людях, появившихся на свет с 1946-го по 1964-й годы.

Ранее Джо Байден, выступая перед профсоюзами в городе Филадельфия по случаю Дня труда заявил, что с возрастом, что бы ни говорили его критики, к нему приходит только мудрость. Глава американского государства также дал понять, что на покой не собирается.

Байден, уже отметивший 80-летний юбилей, собирается в 2024 году пойти на второй президентский срок. Он добавил, что выполнял свою работу дольше, чем кто-либо и продолжит ее выполнять при помощи американцев.