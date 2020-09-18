Американский историк и специалист по РФ Стивен Коэн умер в США

https://static.news.ru/photo/627ce838-fa96-11ea-979b-fa163e074e61_660.jpg Стивен Коэн Фото: WorldsApaRT/youtube.com

Выдающийся американский историк Стивен Коэн, занимавшийся исследованием советского периода, умер в США. Ему был 81 год.

Профессор в последние года занимал позицию одного из главных диссидентов-критиков американской политики в отношении Москвы. Он сражался с русофобией, которая охватила американский истеблишмент. Коэн страдал от рака лёгких, сообщает The New York Times.

Коэн также был советником 41-го президента США Джорджа Буша — старшего. Он написал около 10 книг об истории СССР.

Как писал NEWS.ru, доктор искусствоведения, профессор исторического факультета МГУ Ольга Попова скончалась на 82-м году жизни. Она была специалистом по византийскому искусству и главой российской научной школы, а помимо этого — заслуженным преподавателем Московского университета и заведующей сектором византийского искусства Государственного института искусствознания.