Американских школьников научат «опасностям коммунизма» В Конгресс США внесли законопроект об учебе в школах «опасностям коммунизма»

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Законопроект, предусматривающий обучение школьников «опасностям коммунизма и схожих политических идеологий» внесен в Конгресс США, сообщает РИА Новости. Автором инициативы является член палаты представителей Мария Эльвира Салазар. По ее мнению, нововведение позволит ученикам и их родителям стать «ответственными в гражданском отношении».

Целями данного закона являются: помочь родителям, гражданским институтам, местным образовательным сообществам, старшим средним школам, а также образовательным агентствам готовить учащихся в старших средних школах быть ответственными в гражданском отношении и осведомленными взрослыми, — говорится в тексте законопроекта.

Салазар предлагает рассказать американским школьникам о том, что коммунизм привел к гибели более 100 млн человек по всему миру и о том, что в настоящее время 1,5 млрд «все еще страдают при коммунизме». Также подрастающее поколение предполагается знакомить с «пониманием опасностей коммунизма и схожих идеологий».

Кроме того, «Акт о важном обучении коммунизму» предусматривает обсуждение учениками отдельных политических идеологий, которые «конфликтуют с принципами свободы и демократии, являющимися необходимыми для основания США».

Ранее 28 правозащитных групп в США выступили с заявлением, что программы питания школьников, по которым правительство субсидирует завтраки и обеды для детей из малоимущих семей, отражают «диетический расизм» в пищевых привычках американского общества и должны быть пересмотрены, чтобы меню не унижало расового достоинства цветных детей.