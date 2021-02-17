Американские военные массово отказываются прививаться от COVID-19

https://static.news.ru/photo/3aaad014-4d51-11eb-ad82-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Из-за негативных слухов, циркулирующих в интернете, тысячи американских аоенных отказываются от вакцинации от коронавируса или откладывают процедуру. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

По данным агентства, в некоторых воинских частях согласие на вакцинацию дали не более трети военнослужащих

В свою очередь, замдиректора по операциям Объединённого штаба генерал-майор ВВС Джефф Талиаферро доложил Конгрессу, что согласие на прививку дали, «по очень предварительным данным». не более двух третей военных, которым предлагалось пройти данную процедуру.

При этом АР отмечает, что последний показатель выше, чем средний показатель среди населения страны в целом. Так, опрос Фонда Kaiser Family Foundation показал, что привиться от коронавируса намерены порядка 50% американских граждан.

Отказы от прививок среди военных вызывают у командования обеспокоенность в связи с тем, что солдаты находятся в тесном контакте во время службы, соблюдать социально дистанцирование и носить маски при этом затруднительно.

Ранее Билл Гейтс заявил, что для полной защиты от коронавируса может потребоваться третья фаза прививки. Предполагается, что третья доза будет содержать вакцину, модифицированную с учётом мутаций вируса. Об этом писал NEWS.ru.