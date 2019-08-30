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60-летняя жительница штата Оклахома через слюну собаки заразилась инфекцией, которая привела к ампутации обеих ног и всех пальцев на руках.

Сначала женщина пожаловалась на грипп, однако через месяц у неё начались проблемы с движением и почернела правая нога, передаёт Oklahoma News 4 . Пострадавшая попала в больницу, где потемнели её пальцы.

Выяснилось, что пациентка кормила собаку с руки и животное её укусило. Инфекция быстро проникла в кровь.

Ранее News.ru писал, что жительница Соединённых Штатов Мэри Трейнер заразилась серьёзной инфекцией через слюну пса, которого погладила. В результате врачам пришлось ввести её в искусственную кому и ампутировать конечности, чтобы остановить распространение инфекции.