Американка заболела COVID после прививки и лишилась ног

Жительница США заболела коронавирусной инфекцией после прививки. Из-за болезни врачи ампутировали ей ноги. Об этом сообщает Daily Mail.

Джуммай Наче получила вторую дозу вакцины Pfizer 1 февраля, а 6 февраля попала в больницу с болями в груди. Обследование не выявило проблем с лёгкими, но тест на коронавирус оказался положительным. Врачи считают, что вирус попал в организм женщины до вакцинации.

Состояние пациентки стремительно ухудшалось, в результате её подключили к ИВЛ. У женщины развивались анемия, ишемия, тромбоз артерий, синдром мультисистемного воспаления и кардиомиопатия. Из-за поражения ног их пришлось ампутировать.

Случай оказался уникальным по тяжести течения. Медики пришли к выводу, что причиной стал коронавирус вкупе с синдромом мультисистемного воспаления. Подобный синдром считается редким осложнением.

В настоящее время муж и родственники Наче собирают деньги при поддержке благотворительных фондов на медицинские расходы и оплату протезов. Женщине может потребоваться около $500 тысяч.