Американка заболела COVID после прививки и лишилась ног

Жительница США заболела коронавирусной инфекцией после прививки. Из-за болезни врачи ампутировали ей ноги. Об этом сообщает Daily Mail.
Джуммай Наче
Состояние пациентки стремительно ухудшалось, в результате её подключили к ИВЛ. У женщины развивались анемия, ишемия, тромбоз артерий, синдром мультисистемного воспаления и кардиомиопатия. Из-за поражения ног их пришлось ампутировать.
Случай оказался уникальным по тяжести течения. Медики пришли к выводу, что причиной стал коронавирус вкупе с синдромом мультисистемного воспаления. Подобный синдром считается редким осложнением.
В настоящее время муж и родственники Наче собирают деньги при поддержке благотворительных фондов на медицинские расходы и оплату протезов. Женщине может потребоваться около $500 тысяч.
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