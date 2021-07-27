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Американка заболела COVID после прививки и лишилась ног

15:22, 27 июля 2021
Американка заболела COVID после прививки и лишилась ног Фото: Stephan Schulz/ZB/Global Look Press
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Жительница США заболела коронавирусной инфекцией после прививки. Из-за болезни врачи ампутировали ей ноги. Об этом сообщает Daily Mail.

Джуммай Наче получила вторую дозу вакцины Pfizer 1 февраля, а 6 февраля попала в больницу с болями в груди. Обследование не выявило проблем с лёгкими, но тест на коронавирус оказался положительным. Врачи считают, что вирус попал в организм женщины до вакцинации.

Состояние пациентки стремительно ухудшалось, в результате её подключили к ИВЛ. У женщины развивались анемия, ишемия, тромбоз артерий, синдром мультисистемного воспаления и кардиомиопатия. Из-за поражения ног их пришлось ампутировать.

Случай оказался уникальным по тяжести течения. Медики пришли к выводу, что причиной стал коронавирус вкупе с синдромом мультисистемного воспаления. Подобный синдром считается редким осложнением.

В настоящее время муж и родственники Наче собирают деньги при поддержке благотворительных фондов на медицинские расходы и оплату протезов. Женщине может потребоваться около $500 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Испании 36-летний мужчина скончался после вакцинации препаратом Janssen. Врачи не исключают прямой взаимосвязи вакцины со смертью мужчины. Сообщается, что прививка была сделана 25 июня, а 5 июля из-за недомогания мужчина был госпитализирован и вскоре скончался. Предположительная причина смерти — инсульт.

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