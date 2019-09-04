https://static.news.ru/photo/59ff892a-cfb0-11e9-b9f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hanna Jones/Facebook

Жительница американского штата Огайо случайно ранила в руку собственную 18-летнюю дочь, которую перепутала с грабителем. Девушка решила сделать маме сюрприз и вернулась домой из колледжа без предупреждения.

Ханна Джонс рассказала, что радостная вбежала домой, предвкушая встречу с родительницей. Однако та, испугавшись за свою жизнь, взяла пистолет и стала стрелять. В результате она ранила дочку в руку. Женщина опешила, запаниковала и не знала, что делать дальше.

Вскоре в дом вошёл бойфренд Ханны, он и позвонил в службу спасения. Девушку госпитализировали. Врачи диагностировали перелом локтя в трёх местах, Джонс сделали операцию и наложили швы.

Это были действительно сумасшедшие несколько дней, но я очень благодарна, что всё ещё нахожусь сегодня на этой земле. Мне так повезло, и я благодарна за каждого и за всё, — написала Ханна в посте в Facebook .

Ранее News.ru писал, что в американском штате Алабама 14-летний подросток застрелил пятерых родственников. Изначально он сообщил в экстренные службы о том, что обнаружил их мёртвыми, однако потом сознался в убийствах.