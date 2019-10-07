https://static.news.ru/photo/08ec1f34-e8ca-11e9-a680-fa163e074e61_660.jpg Фото: Will Lester/Global Look Press

В США мужчина случайно застрелил своего зятя, прилетевшего из Норвегии. Он хотел устроить тестю сюрприз в честь его дня рождения.

Как пишет издание People , инцидент произошёл вечером 1 октября во флоридском городке Галф Бриз. Кристофер Берган прибыл в Штаты на день рождения своего тестя Ричарда Денниса.

По словам местного шерифа, накануне приезда Бергана в дом Денниса приходил другой человек, с которым у него произошёл конфликт. В результате когда зять выскочил из кустов, чтобы удивить тестя, тот выстрелил в него, приняв его за недавнего оппонента.

Прибывшим медикам не удалось спасти Бергана, он скончался на месте от пулевого ранения в сердце. Шериф сообщил, что Деннису не будет предъявлено обвинений, так как речь идёт о несчастном случае.

Как ранее писал News.ru, молодой человек выстрелил из пневматического пистолета в 14-летнюю школьницу в Екатеринбурге. В местном УМВД сообщили, что инцидент произошёл по неосторожности. Девушка с травмами была госпитализирована.