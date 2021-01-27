Американец получил девять лет тюрьмы за угрозы расправиться с Трампом

https://static.news.ru/photo/e3e4b4da-6140-11eb-a654-fa163e074e61_660.jpg Фото: ATL/Eibner-Pressefoto via www.im

Житель штата Коннектикут (США) приговорён судом к более чем девяти годам лишения свободы. Его признали виновным в угрозах физической расправы с Дональдом Трампом, бывшим на тот момент главой государства. 53-летний Гэри Гравелл 6 января 2021 года признал свою вину по семи пунктам, в том числе в «обещаниях покончить с действующим руководителем США», с которыми он выступал в 2018-м.

Медицинские эксперты нашли у него психическое заболевание, однако сочли его вменяемым. Инстанции предстоит решить, где фигурант начнёт отбывать срок — в тюрьме или спецбольнице, передаёт сайт федерального прокурора Коннектикута Джона Дарэма. Визит в исправительное учреждение станет не первым в жизни подозреваемого.

В 2013-м ему назначили 70 месяцев лишения свободы за отправление нескольких писем с угрозами. Освободился в 2015-м. Через три года он нарушил правила надзорного режима, по почте, «электронке» и телефону начал угрожать совершить теракты в штатах Коннектикут, Вермонт и Вашингтон.

Кроме того, в январе 2021-го, впервые за 70 лет, власти США привели в исполнение смертный приговор женщине, осуждённой на федеральном уровне. С помощью специальной инъекции казнили Лизу Монтгомери. Гражданку признали виновной в особо жестоком убийстве беременной соотечественницы в 2004 году. Мероприятие состоялось в штате Индиана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что суд американского Вашингтона отложил смертную казнь двоих осуждённых, так как они заболели коронавирусом. Временную отсрочку казни получили убийцы Кори Джонсон и Дастин Хиггс, которые должны были стать последними казнёнными при президенте Дональде Трампе. Их защитники говорили, что из-за сильного поражения лёгких осуждённые будут испытывать сильные страдания при смертельной инъекции.