Американец нашёл в купленной машине наркотики на сотни тысяч долларов

https://static.news.ru/photo/8aeb135a-a648-11ea-be50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dan Wozniak/Global Look Press

Житель Техаса обнаружил в автомобиле, который он приобрёл на аукционе, тайник с кокаином. Стоимость содержимого «заначки» составила около $850 тысяч.

Инцидент произошёл в округе Уэбб. Техасец сообщил о своей находке в полицию. Прибывшие по его вызову стажи порядка извлекли из машины 34 упаковки с наркотиком общим весом чуть более 34 килограммов, сообщает Houston Chronicle.

Я благодарен человеку, который сообщил нам о наркотиках. Если бы он не был честным человеком, то наркотики могли оказаться в плохих руках, — сказал изданию шериф округа.

Ранее NEWS.ru писал, что российские полицейские пресекли канал поставки синтетических наркотиков из Москвы и Петербурга в Хабаровск. Запрещённые вещества прятали в бытовой технике.