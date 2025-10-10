Американский гражданин Александр Луцик выразил намерение получить гражданство Российской Федерации, сообщает RT. 23-летний уроженец Нью-Йорка объяснил свое решение ощущением большей защищенности в России по сравнению с Соединенными Штатами.

Луцик посетил множество российских городов, включая Санкт-Петербург, Владимир, Минеральные Воды и Тверь. По его оценке, качество жизни в этих населенных пунктах значительно превосходит условия в его родном Нью-Там, по его словам, часто встречаются бездомные, лица с психическими расстройствами и другие социально неадаптированные граждане.

В этих городах чисто, развит транспорт, инфраструктура. Если сравнивать с Нью-Йорком, то это небо и земля, — сказал мужчина.

Ранее Пьер де Голль, внук экс-президента Франции Шарля де Голля, выразил желание получить гражданство России. В этом вопросе он рассчитывает на положительное решение президента РФ Владимира Путина. Де Голль занимает должность заместителя председателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого.