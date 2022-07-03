Американцы высмеяли Байдена после призыва к АЗС снизить цены на топливо Пользователи Twitter высмеяли Байдена за призыв к владельцам АЗС снизить цены на топливо

Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Пользователи Twitter шутками отреагировали на пост президента США Джо Байдена, в котором он потребовал от владельцев АЗС снизить цены на топливо. Хозяин Белого дома аргументировал свой призыв тем, что сейчас время «глобальных рисков», однако соотечественники в комментариях высмеяли его, сообщает РИА Новости.

Спасибо за этот твит, господин президент. Все местные заправочные станции вокруг меня мгновенно снизили цены на два доллара, потому что у них были включены уведомления о ваших твитах, — пошутил один из пользователей.

Несерьёзным требование Байдена посчитали и другие американцы: «Итак, мы переходим от „путинского повышения цен“ к „просто бензоколонки дурят“», «Даже человек, написавший этот твит, знает, что это полная чушь», «О, слава богу, ты написал это в Твиттере. Это обязательно поможет».

Нам не нужны законы, нам просто нужны твиты от самого влиятельного человека в мире, который вежливо просит, — посчитал ещё один читатель.

Ранее стало известно, что Джо Байден призвал владельцев автозаправок «немедленно» снизить цены на бензин в стране. Свой призыв глава Белого дома посвятил местному бизнесу. Он призвал снизить цену, «чтобы она соответствовала цене», которую владельцы АЗС платят за продукт.