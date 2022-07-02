Байден призвал владельцев автозаправок снизить цены на бензин

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Президент США Джо Байден призвал владельцев автозаправок «немедленно» снизить цены на бензин в стране. Свой призыв глава Белого дома посвятил местному бизнесу, пишет ТАСС.

Моё послание компаниям, управляющим заправками и устанавливающим цены, простое: сейчас время войны и глобальной опасности. Снизьте цену, <...> чтобы она соответствовала цене, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас, — потребовал Байден.

Между тем американцы возмутились словами президента Джо Байдена о том, что в высоких ценах на топливо и еду виновата Россия. Читатели Bloomberg оставили массу гневных комментариев в адрес хозяина Белого дома.

Ранее конгрессмен Майк Уолтц заявил, что граждане США не верят рассказам президента Джо Байдена о том, что взлет инфляции в стране спровоцировала Россия. Нынешняя стратегия демократов заключается в том, чтобы обвинить президента, отметил политик.