Конгрессмен: Байден утратил доверие американского народа Конгрессмен Уолтц: жители США не верят рассказам президента Джо Байдена о «путинской инфляции»

Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Граждане США не верят рассказам президента Джо Байдена о том, что взлет инфляции в стране спровоцировала Россия, заявил конгрессмен Майк Уолтц в интервью изданию Newsmax. Он подчеркнул, что нынешняя стратегия демократов заключается в том, чтобы обвинить президента РФ Владимира Путина, экс-главу Белого дома Дональда Трампа, республиканцев и в целом народ, лишь бы не брать ответственность за кризис на себя.

Американцы могли на свои деньги купить намного больше товаров в прошлом году, чем в нынешнем. Теперь уровень их жизни падает. И тем не менее виноваты все, кроме демократов, — высказался Уолтц.

Он добавил, что в ближайшем будущем ждать изменений в лучшую сторону не следует.

Накануне обозреватель газеты The Wall Street Journal Холман Дженкин — младший заявил, что слова американского президента Джо Байдена о том, что ответственность за резкий рост цен на бензин и потребительские товары в США лежит на президенте России Владимире Путине, являются «трижды ложью». Он напомнил, что свыше 50% нынешнего подорожания топлива в Штатах пришлось на период с декабря по конец февраля, то есть до начала спецоперации РФ на Украине и санкционной войны.