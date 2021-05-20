Американцы ужаснулись итогом сравнения армий России и США

https://static.news.ru/photo/8959538e-b980-11eb-86fd-96000091f725_660.jpg Фото: The U.S. Army's /flickr.com

Пользователь социальной сети Twitter под ником PadresSeleh обнародовал на своей странице видеозапись рекламных роликов российских Вооружённых сил и армии США. Американцы ужаснулись увиденным.

В ролике сначала демонстрируются кадры подготовки российских бойцов. Они отжимаются, стреляют, прыгают с парашюта и не только. Затем в наполовину анимированном виде зрителю демонстрируют рекламу американской армии. Главная героиня видео — воспитанная в однополой семье капрал, которая всегда боролась за равенство и пошла в войска после старшей школы.

Под видео PadresSeleh предложил каждому выбрать своего бойца. Подписчики ужаснулись. Один американец спросил, нет ли у страны другой армии, добавив, что раньше президент Дональд Трамп пытался остановить разложение общества, в отличие от нынешнего лидера Джо Байдена. Последнего комментатор назвал маразматиком.

Russian army ad vs US army ad

2021 pic.twitter.com/tGQeY3dJa6 — Pardes Seleh (@PardesSeleh) May 19, 2021

Другой юзер подчеркнул, что несколько лет назад американцы снимали крутые ролики про флот, морпехов и не только. А теперь происходящее на экране похоже на дурную шутку. Кроме того, некоторые американцы, посмотрев ролик, сказали, что гражданам США пора учить русский и китайский языки. Ещё один пользователь был более краток, но крайне красноречив.

Мы обречены, — написал он.

Ранее зрители телеканала Fox News назвали главные различия между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Таким образом они прокомментировали высказывание историка Виктора Хэнсена, призвавшего американского лидера «не провоцировать» своего российского коллегу.

Свой призыв Виктор Хэнсен сделал в связи с намерением Джо Байдена обсудить при встрече с Владимиром Путиным хакерскую атаку на крупнейшего в США оператора трубопроводов — компанию Colonial Pipeline.