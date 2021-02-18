Американцы теряют газ из-за морозов

https://static.news.ru/photo/d02ad8a4-7278-11eb-ab06-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уровень обеспечения США поставками газа упал до четырёхмесячного минимума из-за обрушившихся на страну морозов. На заводы СПГ стало поступать значительно меньше топлива.

Внутренний спрос растёт на фоне закрывающихся скважин, сообщил Bloomberg. На основные предприятия — Cameron, Corpus Christi, Sabine Pass, Elba Island, Cove Point и Freeport — перегоняют на 30% меньше газа, то есть около 210 млн кубометров в сутки.

Сейчас американцы только и успевают фиксировать температурные рекорды — на всей стране побито уже более восьми сотен. На этом фоне даже южные штаты расходуют небывалое количество электроэнергии. В стране перестали работать ветряные электростанции, а скважины по добыче сланцевого газа закрыты.

Уровень добычи упал всего за пару дней на 8%, сообщило издание «Экономика сегодня». В Пермианском бассейне также добывают на 1 млн баррелей.

Как ранее писал NEWS.ru, большинство американцев не были готовы к такому разгулу стихии, поэтому в их домах при отключении электричества полопались трубы отопления, а сами они замерзали — иногда насмерть. Но есть и те, кому мороз не страшен, — русские мигранты. Наученные суровой жизнью в России, они обезопасили свои дома от многотысячных ремонтов и даже не успели подхватить насморк.