Американцы поддержали Путина после слов о недопустимости смены пола у детей

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В США неизвестный открыл стрельбу в одном из торговых центров города Бойсе в штате Айдахо. Об этом сообщает полицейское управление города.

По имеющимся данным, в результате инцидента пострадали несколько человек. В полиции сообщили о задержании одного человека. Идёт ли речь о стрелке, не утоняется. Ранее сообщалось, что три человека пострадали в...