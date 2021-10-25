Американцы поддержали Путина после слов о недопустимости смены пола у детей
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:29, 26 октября 2021
Владимир ПутинФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Высказывание президента России Владимира Путина, назвавшего преступлением против человечности смену пола у детей, поддержали читатели американского сайта Breitbart. Пользователи, в частности, приветствовали «взрослый» тон заявления российского лидера.
Вот почему Запад ненавидит Россию и Китай — они не принимают извращенцев, — написал один из комментаторов.
Хоть кто-то высказался по-взрослому. Наконец-то, — поддержал другой пользователь.
Мужики остались только в Восточной Европе и России. Я видел их военную рекламу, русскую. Это вам не бесполезная американская армия, которая впрягается за ЛГБТ, — подчеркнул ещё один читатель.
Владимир Путин высказался на тему трансгендеров во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Российский лидер назвал чудовищной ситуацию, при которой детям навязывают мнение, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот. Подобные действия Путин сравнил с преступлением против человечности и заявил, что навязанные решения способны сломать детям жизнь.