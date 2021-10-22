В Великобритании оценили протест Путина против смены пола детей

Читатели Daily Mail высоко оценили слова президента России Владимира Путина, назвавшего смену пола у детей преступлением против человечности. Они заявили, что подобное мнение должно было быть сказано «кем-то, у кого есть авторитет».
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В какое странное время мы живём. Путин на правильной стороне истории, а обезумевшие либералы готовы столкнуть Америку в пропасть. Путин 2024! — подытожил пользователь из США.
Ранее в ходе Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что в западных странах «детям внушают, что мальчик может стать девочкой и наоборот». Он назвал такое положение дел чудовищным и преступлением против человечества, заявив, что детям фактически навязывают такой выбор, отстраняя от этого родителей и заставляя ребёнка принимать решение, способное сломать ему жизнь.
По его словам, в западных странах происходит «агрессивное вымарывание целых страниц собственной истории, обратная дискриминация большинства в интересах меньшинств», а дискуссия о правах полов на Западе превратилась «в совершенную фантасмагорию».