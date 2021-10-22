В Великобритании оценили протест Путина против смены пола детей

Читатели Daily Mail высоко оценили слова президента России Владимира Путина, назвавшего смену пола у детей преступлением против человечности. Они заявили, что подобное мнение должно было быть сказано «кем-то, у кого есть авторитет».

Читатели посчитали , что сторонники пропаганды смены пола среди несовершеннолетних не осмелятся критиковать Путина за его высказывания, а некоторые из них в шутку отметили, что намерены перебраться в Россию. Один из пользователей назвал слова президента РФ глотком свежего воздуха, подчеркнув, что Путин говорит то, что думает, не обращая внимания на политкорректность. Пользовательница из Албании назвала Россию «моральным компасом, каким когда-то были США».

В какое странное время мы живём. Путин на правильной стороне истории, а обезумевшие либералы готовы столкнуть Америку в пропасть. Путин 2024! — подытожил пользователь из США.

Ранее в ходе Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что в западных странах «детям внушают, что мальчик может стать девочкой и наоборот». Он назвал такое положение дел чудовищным и преступлением против человечества, заявив, что детям фактически навязывают такой выбор, отстраняя от этого родителей и заставляя ребёнка принимать решение, способное сломать ему жизнь.

По его словам, в западных странах происходит «агрессивное вымарывание целых страниц собственной истории, обратная дискриминация большинства в интересах меньшинств», а дискуссия о правах полов на Западе превратилась «в совершенную фантасмагорию».