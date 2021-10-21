Путин назвал чудовищным внушение детям, «что мальчик может стать девочкой»

Президент России Владимир Путин заявил, что в западных странах «детям внушают, что мальчик может стать девочкой и наоборот». Он назвал это чудовищным и преступлением против человечества. Такое заявление глава государства сделал в ходе Валдайского форума.

Не говорю уже о просто чудовищных вещах, когда детям сегодня с малолетства внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот, фактически навязывают им якобы имеющийся у каждого выбор, отстраняя от этого родителей и заставляя ребёнка принимать решение, способное сломать ему жизнь, — сказал он, говоря о дискуссии о правах мужчин и женщин на Западе.

По его словам, в западных странах происходит «агрессивное вымарывание целых страниц собственной истории, обратная дискриминации большинства в интересах меньшинств», а также требование отказаться от различия полов и понятий «мама», «папа», «семья».

Это их право, просим только в наш дом особенно не лезть. <...> Мы полагаем, что должны опираться на духовные ценности, культурные традиции, — сказал Путин.

По его мнению, дискуссия о правах полов на Западе превратилась «в совершенную фантасмагорию». Он уверен, что можно дойти до воплощения идей большевиков о том, чтобы «не только кур обобществлять, но и женщин».

Тех же, кто рискует сказать, что мужчины и женщины есть, и это биологический факт, подвергают чуть ли не остракизму. Родитель № 1 и родитель № 2, «родивший родитель» вместо «мама», запрет на использование словосочетания «грудное молоко» и замена его на «человеческим молоком», — привёл президент примеры того, как в странах Запада изменилось отношение к половым и социальным ролям.

Также Путин заявил, что мир уже вступил в эпоху фундаментальных перемен. По его словам, мировое сообщество сейчас имеет дело с концептуальным, цивилизационным кризисом.