Американцы назвали главное отличие Путина от Байдена

https://static.news.ru/photo/447fd378-b5ac-11eb-8f8e-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зрители телеканала Fox News назвали Главные различия между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Таким образом они прокомментировали высказывание историка Виктора Хэнсена, призвавшего американского лидера «не провоцировать» своего российского коллегу.

Свой призыв Виктор Хэнсен сделал в связи с намерением Джо Байдена обсудить при встрече с Владимиром Путиным хакерскую атаку на крупнейшего в США оператора трубопроводов — компанию Colonial Pipeline.

В комментариях к материалу пользователи обсудили различия между главами двух государств.

Путин, может быть, и противник для США, но нельзя не восхищаться его умом, лидерскими качествами и очевидным патриотизмом. Он коварен, и его нельзя игнорировать или недооценивать. В отличие от нынешнего обитателя Овального кабинета — слабого, нерешительного и хрупкого — Путин троллит правительство США и тонко даёт понять, что весь мир знает, что Байден стар и никогда не согласится на теледебаты в прямом эфире, — отметили пользователи.

При этом некоторые комментаторы заявили, что россияне в целом не настроены враждебно в отношении США, несмотря на постоянные провокации Америки.

7 мая компания Colonial Pipeline заявила о кибератаке на свои системы с использованием вируса-вымогателя. Хакеры получили доступ к 100 Гб данных. Произошедшая атака отразилась на транспортировке бензина. На следующий день после инцидента Минтранс США объявил на 30 дней режим ЧП в нескольких штатах, а также поручил обеспечить немедленную транспортировку бензина.

Телеканал CNN сообщал, что стоящие за атакой киберпреступники могут быть связаны с Россией. Якобы преступление совершила хакерская группировка DarkSide.