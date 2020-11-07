Американцу угрожают расправой из-за якобы выброшенного бюллетеня

Житель американского города Атланта (штат Джорджия), работавший на президентских выборах, вынужден скрываться из-за поступающих в его адрес угроз. Мужчину обвиняют в том, что он выбросил один из бюллетеней.
Ему пришлось оставить свой дом и остановиться у друзей, — рассказал The Hill руководитель избиркома округа Фултон, куда входит Атланта, Рик Бэррон.
Он добавил, что мужчина боится пользоваться своим автомобилем, поскольку неизвестные опубликовали в Сети некоторые его личные данные, включая информацию о водительских правах и машине.
Бэррон отметил, что обвинение в адрес сотрудника избиркома ложно. В ходе анализа видео, на котором якобы запечатлён инцидент, установлено, что мужчина с помощью специального аппарата разделил внешний и внутренний конверты, а сам бюллетень никуда не делся.
Голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. Официально его итоги пока не подведены. По предварительным данным, лидирует соперник действующего президента Дональда Трампа — кандидат от демократов Джо Байден.
Ранее NEWS.ru писал, что в Филадельфии (штат Пенсильвания) полицейские задержали двоих вооружённых мужчин, которые привезли к центру подсчёта голосов поддельные бюллетени.
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