Американцу угрожают расправой из-за якобы выброшенного бюллетеня

https://static.news.ru/photo/1597da20-2109-11eb-bd33-fa163e074e61_660.jpg Фото: teutopress/www.imago-images.de/Global Look Press

Житель американского города Атланта (штат Джорджия), работавший на президентских выборах, вынужден скрываться из-за поступающих в его адрес угроз. Мужчину обвиняют в том, что он выбросил один из бюллетеней.

Ему пришлось оставить свой дом и остановиться у друзей, — рассказал The Hill руководитель избиркома округа Фултон, куда входит Атланта, Рик Бэррон.

Он добавил, что мужчина боится пользоваться своим автомобилем, поскольку неизвестные опубликовали в Сети некоторые его личные данные, включая информацию о водительских правах и машине.

Бэррон отметил, что обвинение в адрес сотрудника избиркома ложно. В ходе анализа видео, на котором якобы запечатлён инцидент, установлено, что мужчина с помощью специального аппарата разделил внешний и внутренний конверты, а сам бюллетень никуда не делся.

Голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. Официально его итоги пока не подведены. По предварительным данным, лидирует соперник действующего президента Дональда Трампа — кандидат от демократов Джо Байден.

Ранее NEWS.ru писал, что в Филадельфии (штат Пенсильвания) полицейские задержали двоих вооружённых мужчин, которые привезли к центру подсчёта голосов поддельные бюллетени.