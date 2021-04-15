Американцев возмутило, что Байден не вспомнил о Навальном

https://static.news.ru/photo/462b0774-fa09-11ea-881e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Президент США Джо Байден выступил с видеообращением по России после введённых антироссийских санкций, в котором рассказал о планах по взаимодействию с Москвой. Он пообещал ввести новые санкции при «неподобающих действиях РФ», а также признался, что ему изначально не нравился «Северный поток — 2» и он был против его строительства, потому что заботится об энергетической безопасности Европы.

При этом он рассказал, что со своим российским коллегой Владимиром Путиным поговорил хорошо — «откровенно и уважительно».

Если Россия будет подрывать нашу демократию, я готов сделать следующие шаги, — пригрозил он.

Однако за всю свою непродолжительную речь, которую сами американцы признали «вымученной и ленивой», он успел ошибиться и неправильно выговорить фамилию Путина, назвав его Клютиным, и ни разу не упомянуть о блогере Алексее Навальном. Ещё несколько недель назад эта тема очень занимала американскую общественность, но в видеообращении Байден почему-то не вспомнил о ней.

На игнорирование судьбы Навального обратила внимание журналистка CNN, аналитик по глобальным вопросам Бианна Голодрыга (Bianna Golodryga).

Wow. Biden makes no mention of @navalny in his statement. — Bianna Golodryga (@biannagolodryga) April 15, 2021

Пользователи Сети возмущены тем, что американский лидер забыл про оппозиционера, и выразили надежду, что Байден просто договорился о судьбе Навального в телефонном разговоре с Путиным.

Джо Байден анонсировал видеообращение по России днём 15 апреля, после того как США ввели санкции против России. Минфин США ввёл новые ограничительные меры в отношении российского государственного долга. Они вступят в силу с 14 июня 2021 года, тогда американским финансовым институтам нельзя будет принимать участие в первичных размещениях российского госдолга, номинированного в рублях, писал NEWS.ru.