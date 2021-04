Американцев возмутило, что Байден не вспомнил о Навальном

При этом он рассказал, что со своим российским коллегой Владимиром Путиным поговорил хорошо — «откровенно и уважительно».

Однако за всю свою непродолжительную речь, которую сами американцы признали «вымученной и ленивой», он успел ошибиться и неправильно выговорить фамилию Путина, назвав его Клютиным, и ни разу не упомянуть о блогере Алексее Навальном. Ещё несколько недель назад эта тема очень занимала американскую общественность, но в видеообращении Байден почему-то не вспомнил о ней.

На игнорирование судьбы Навального обратила внимание журналистка CNN, аналитик по глобальным вопросам Бианна Голодрыга (Bianna Golodryga).