Американцам в Нью-Джерси пообещали бокал пива за прививку от коронавируса

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи пообещал бокал пива каждому взрослому жителю штата, который в мае вакцинируется от коронавируса. Об этом политик сообщил в Twitter, прикрепив список пивоварен.
Мы запускаем нашу программу «прививка и пиво», чтобы побудить имеющих право на вакцину жителей Нью-Джерси старше 21 года привиться. Любой житель Нью-Джерси, который получит первую дозу вакцины в мае и принесет сертификат о вакцинации в участвующую в программе пивоварню, получит бесплатное пиво, — указал Мерфи.
Его инициатива нашла поддержку не у всех пользователей соцсети. В комментариях некоторые из них сожалели, что власти подкупают жителей алкоголем, другие заявили об отказе в будущем посещать названные пивоварни.
Полностью вакцинацию в США прошли более 105 млн человек, или более 31% населения.
Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech уже к следующей неделе может получить разрешение на применение в США среди подростков в возрасте 12–15 лет. Запрос регулятору был направлен в начале апреля. Компании тогда уверяли, что их препарат в данной возрастной группе показывает 100% эффективности.