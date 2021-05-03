Американцам в Нью-Джерси пообещали бокал пива за прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/db3db5dc-ac88-11eb-8bce-96000091f725_660.jpg Фото: Merivale/Ogilvy/Lion/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи пообещал бокал пива каждому взрослому жителю штата, который в мае вакцинируется от коронавируса. Об этом политик сообщил в Twitter, прикрепив список пивоварен.

Мы запускаем нашу программу «прививка и пиво», чтобы побудить имеющих право на вакцину жителей Нью-Джерси старше 21 года привиться. Любой житель Нью-Джерси, который получит первую дозу вакцины в мае и принесет сертификат о вакцинации в участвующую в программе пивоварню, получит бесплатное пиво, — указал Мерфи.

Его инициатива нашла поддержку не у всех пользователей соцсети. В комментариях некоторые из них сожалели, что власти подкупают жителей алкоголем, другие заявили об отказе в будущем посещать названные пивоварни.

New Jersey has the best shot-and-a-beer deal since season two of The Wire pic.twitter.com/X4hw0Fl1xq — Bill Pascrell, Jr. (@BillPascrell) May 3, 2021

Полностью вакцинацию в США прошли более 105 млн человек, или более 31% населения.

Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech уже к следующей неделе может получить разрешение на применение в США среди подростков в возрасте 12–15 лет. Запрос регулятору был направлен в начале апреля. Компании тогда уверяли, что их препарат в данной возрастной группе показывает 100% эффективности.