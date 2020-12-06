Американцам посулили возвращение к нормальной жизни в апреле или мае

https://static.news.ru/photo/fa4af210-37ed-11eb-807c-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency

Американский иммунолог Монсеф Слауи, возглавляющий государственную программу Operation Warp Speed по разработке и распространению вакцины от коронавируса, заявил, что жители США смогут вернуться к привычной жизни в апреле или мае 2021 года.

В интервью CBS учёный отметил , что первый эффект от начала массовой вакцинации наиболее уязвимые слои общества почувствуют уже в январе. Слауи выразил надежду, что вакцину начнут распространять на следующий день после выдачи разрешения регулятором.

5 декабря действующий президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Джорджии, выразил уверенность, что американская вакцина от COVID-19 получит одобрение регулирующего органа уже на следующей неделе (7–13 декабря).

Власти Соединённых Штатов выделили $486 млн фармацевтической компании Moderna, $456 млн — Johnson & Johnson, $1,2 млрд предоставлены британско-шведской AstraZeneca. В США над вакциной также работают компании Merck и Pfizer. В общей сложности во все проекты властями инвестировано около $12 млрд.

Американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов назначило на 10 декабря заседание по вопросу одобрения препарата, разработанного Pfizer и немецкой BioNTech.

Ранее глава Центров по контролю и профилактике заболевания (CDC) США Роберт Редфилд заявил, что американцев из-за коронавируса ждёт самая тяжёлая зима в истории, передавал NEWS.ru.