Американца отправили в тюрьму на год за организацию вечеринок

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Власти американского штата Мэриленд приговорили 42-летнего местного жителя к году тюрьмы за организацию двух вечеринок во время действия режима ограничений, введённых из-за коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру округа Чарльз. В ведомстве установили, что Шон Маршалл Майерс устроил первую вечеринку 22 марта у себя дома. В ней приняли участие около 50 человек. Мероприятие прервала полиция, мужчина сначала спорил со стражами порядка, но в итоге прекратил веселье.

Однако уже 27 марта полиция вновь узнала о вечеринке в доме Майерса, на которую вновь пришли не менее 50 человек. В этот раз мужчина отказался подчиняться требованиям и велел гостям не расходиться. Полицейские не смогли вразумить Майерса, и им пришлось забрать его в участок.

25 сентября суд признал мужчину виновным по двум пунктам обвинения в невыполнении законных требований в условиях режима чрезвычайного положения. Судья Луис Хеннесси вынес вердикт — один год лишения свободы. Майерс будет отбывать наказание в изоляторе округа Чарльз.

В Мэриленде за время пандемии выявлено около 123 тысяч случаев COVID-19, от инфекции и связанных с ней осложнений скончались 3780 человек.

Как писал NEWS.ru, в штате Техас после устроенной студентами «коронавирусной» вечеринки умер мужчина. В последние минуты жизни он сожалел о решении отправиться на тусовку.