«Я совершил ошибку»: американец умер после «коронавирусной» вечеринки

https://static.news.ru/photo/2a57ec40-c405-11ea-85af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Мужчина из штата Техас, США, посетил устроенную американскими студентами «коронавирусную» вечеринку. В итоге он заразился COVID-19 и скончался. В последние минуты жизни американец жалел о решении отправиться на вечеринку.

Гражданин США 30 лет сознательно пришёл на мероприятие, целью собравшихся на котором было проверить, насколько реально заразиться коронавирусом. У техасца «получилось». Через некоторое время он попал в лечебницу, где в итоге скончался. Его последними словами были: «Думаю, я совершил большую ошибку. Считал, что коронавирус ненастоящий». Об этом рассказала наблюдавшая за ним медсестра.

Главный врач медицинского центра Джейн Эпплби рассказала, что «коронавирусные» вечеринки стали популярные среди американской молодёжи.

Это встреча, проводимая человеком с диагностированным COVID-19. Задумка состоит в том, чтобы узнать, реален ли вирус и заразится ли им кто-нибудь, — приводит её слова The New York Post.

Собравшиеся вместе студенты устроили на вечеринке своеобразное соревнование. Выигрывал в нём тот, кто первым из присутствовавших заражался коронавирусом. За это «победитель» должен был получить деньги.

Как ранее писал NEWS.ru, организованная в нарушение карантина вечеринка в Португалии завершилась выявлением COVID-19 как минимум у 90 гостей.

Мероприятие прошло в городе Лагуш в спортивном клубе, арендованном для семейного торжества на семь человек. Когда на вечеринку пришло более 100 гостей, руководство клуба вызвало полицию — в Португалии разрешены собрания с участием не более 20 человек.