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Алгоритм распознавания лиц помог подсчитать число штурмовавших Капитолий

08:39, 17 января 2021

Минимум 300 человек проникло в здание Капитолия во время беспорядков в Вашингтоне 6 января. Подсчёт людей, штурмовавших Конгресс США, произвела газета The Washington Post.

Издание отмечает, что подсчитать участников штурма помог алгоритм распознавания лиц. С его помощью были проанализированы сотни фотографий и видеозаписей, «некоторые из которых были получены эксклюзивно».

Отмечается, что алгоритм помог отличить лица людей, но не установить их личность. Однако на записях, с которыми работали репортёры The Washington Post, запечатлён не каждый из тех, кто побывал в здании в тот момент, когда полиция пыталась эвакуировать законодателей. Фактическое число людей, штурмовавших Капитолий, вероятно, больше.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 98 уголовных дел было заведено после захвата Капитолия в американской столице, сообщил исполняющий обязанности федерального прокурора США Майкл Шервин. Кроме того, прокуратура открыла 275 досье на подозреваемых. По его словам, вскоре число досье превысит 300.

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