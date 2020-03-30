https://static.news.ru/photo/eac848dc-b00e-11e9-8eb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anda Chu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США 28 марта арестовали 29-летнего гражданина России Максима Бойко. В Штаты мужчина приехал в январе вместе с супругой, при себе у него было $20 тысяч наличными.

Сотрудникам таможни россиянин заявил, что средства получил от сдачи недвижимости в РФ в аренду и благодаря инвестициям в биткоин. По мнению сотрудников ФБР, в реальности задержанный отмывает деньги для других киберпреступников, предоставляющих доступ к банковским счетам для получения украденных денег, уточняет msn.com.

If you care about money laundering, shell companies in dozens of countries, Russian cybercriminals, and bitcoin, itâs your day. pic.twitter.com/Vl0CroWusp — Seamus Hughes (@SeamusHughes) March 30, 2020

Как ожидается, Бойко будет экстрадирован в Питтсбург, где прокуроры ведут дело в отношении его сообщников, пяти граждан Латвии.

Россиянин Кирилл Викторович Фирсов был арестован в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке по обвинению в торговле персональными данными в начале марта. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что Москва обязана предотвратить нарушение прав россиянина и добиться защиты его интересов через институт уполномоченного по правам человека, писал NEWS.ru.